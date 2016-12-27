В National Geographic показали змею, которая умеет прикидываться мертвой

MIGnews.com.ua

Пользователей интернета поразило видео National Geographic, на котором змея Индиго прикидывается мертвой, сообщается на официальном сайте издания.

Любитель-герпетолог Эрик Джонсон из американского штата Техас, снял на видео безвредную рептилию, которая может достигать длиной более шести футов. Внезапно змея замерла от прикосновения человека и открыла рот,изображая смерть.

"Я не знал, что этот вид демонстрирует такое поведение", - сказал Джонсон в оригинальном видео.

Герпетолог Тоби Хиббится из техасского A & M University подтвердил, что ролик действительно демонстрирует имитацию смерти Индиго змеи.