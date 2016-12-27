В National Geographic показали змею, которая умеет прикидываться мертвой

Пользователей интернета поразило видео National Geographic, на котором змея Индиго прикидывается мертвой, сообщается на официальном сайте издания.
Любитель-герпетолог Эрик Джонсон из американского штата Техас, снял на видео безвредную рептилию, которая может достигать длиной более шести футов. Внезапно змея замерла от прикосновения человека и открыла рот,изображая смерть.
"Я не знал, что этот вид демонстрирует такое поведение", - сказал Джонсон в оригинальном видео.
Герпетолог Тоби Хиббится из техасского A & M University подтвердил, что ролик действительно демонстрирует имитацию смерти Индиго змеи.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Закарпатской области около села Цегливка два дня на железнодорожных путях лежали две собаки - одну из них, суку, ранил поезд, из-за чего она не могла двигаться, а кобель охранял ее от людей и согревал собственным телом. Он рассказал, что о данном инциденте его проинформировали друзья, вместе с которыми мужчина пытался перенести животное в безопасное место, однако кобель защищал ее и не давал приблизиться.