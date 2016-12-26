В центре Москвы обнаружили тело экс-руководителя секретариата главы "Роснефти"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, в авто в центре Москвы умер руководитель управления "Роснефти" и бывший глава секретариата Игоря Сечина Олег Еровинкин в возрасте 61 года. Скорее всего, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает Life .

Смерть главы управления "Роснефти" была подтверждена представителем компании, который назвал ее естественной. Он заявил, что сейчас причиной кончины Еровинкина считают сердечный приступ, но работники Федеральной службы безопасности будут проводить экспертизу, передает РБК .

Кроме того, пресс-служба министерства внутренних дел Москвы заявила, что труп мужчины, который умер из-за острой сердечной недостаточности, нашли в авто в Китайгородском проезде приблизительно в 11:50.

Еровинкин был руководителем отдела "Роснефти", отвечающего за получение и пересылку секретных документов. Он занимался подготовкой личных деклараций Сечина о доходах и имуществе, которые отправлял в правительство, используя секретную почту. Указанные данные в "Роснефти" не прокомментировали, как и предположение о том, что Еровинкин скончался, когда перевозил секретные документы в администрацию президента или назад.