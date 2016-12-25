В КНДР начали разрабатывать ракеты, которые долетят до США

MIGnews.com.ua

В Северной Корее приступили к разработке баллистических ракет, которые будут способны долетать до территории Соединенных Штатов Америки. Новые ракеты появятся до 2020 года. Об этом сообщил Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи, передает Yonhap .

Специалисты из Южной Кореи уверены, что в последнее время в Северной Корее возросло количество ядерных боеголовок, они заявляют о возможности наличия у Пхеньяна технологии их миниатюризации.

Также эксперты подчеркнули, что ядерная программа КНДР серьезна, так как в стране стремительно растет количество боеголовок, опасность заключается и в их уменьшении и диверсификации. Скорее всего, в Северной Корее смогли завершить разработку ядерных боеголовок вместе с усилением ядерного оружия во время проведения четвертых и пятых ядерных испытаний.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что во время пятых испытаний мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, а во время четвертых - 7,9 килотонн.