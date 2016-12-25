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В КНДР начали разрабатывать ракеты, которые долетят до США
25.12.2016 16:57

В КНДР начали разрабатывать ракеты, которые долетят до США

В Северной Корее приступили к разработке баллистических ракет, которые будут способны долетать до территории Соединенных Штатов Америки. Новые ракеты появятся до 2020 года. Об этом сообщил Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи, передает Yonhap.

Специалисты из Южной Кореи уверены, что в последнее время в Северной Корее возросло количество ядерных боеголовок, они заявляют о возможности наличия у Пхеньяна технологии их миниатюризации.

Также эксперты подчеркнули, что ядерная программа КНДР серьезна, так как в стране стремительно растет количество боеголовок, опасность заключается и в их уменьшении и диверсификации. Скорее всего, в Северной Корее смогли завершить разработку ядерных боеголовок вместе с усилением ядерного оружия во время проведения четвертых и пятых ядерных испытаний.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что во время пятых испытаний мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, а во время четвертых - 7,9 килотонн.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Северной Корее завершили разрабатывать ядерное оружие.

Теги материала: КНДР, Южная Корея, баллистическая ракета, разработка, США, ядерное оружие
Новости СМИ2
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