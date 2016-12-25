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МВД Турции: Убийство посла и теракты в Турции связаны между собой
25.12.2016 11:31

МВД Турции: Убийство посла и теракты в Турции связаны между собой

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что скандальное убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было спланировано, поэтому данное событие не было личной инициативой преступника, передает Anadolu.

По словам Сойлу, правительство страны пытается найти все связи подозреваемого в убийстве Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами.

"Сейчас четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена", - сообщил глава МВД.

Правоохранительные органы уже установили "очень важные подробности" этого дела, однако Сойлу пока не может их раскрыть в интересах следствия.

Теракты, которые произошли в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и убийство российского посла "взаимосвязаны и являются цепью единого плана", считает Глава МВД Турции.

"Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу", - резюмировал Сойлу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Турции заявил, что в убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова виновны последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Теги материала: Турция, посол, убийство, план
Новости СМИ2
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