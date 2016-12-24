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Ле Пен попала в список наиболее популярных людей во Франции
24.12.2016 20:38

Ле Пен попала в список наиболее популярных людей во Франции

Во Франции руководитель политической оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заняла 37 место в перечне 50 самых популярных людей в стране. Об этом сообщается на сайте французской газеты Le Journal du Dimanche, проводившей опрос.

Ле Пен сумела обогнать своего противника на предстоящих выборах президента Франции кандидата от партии "Союз за народное движение", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, он занял 42 место. Также претендент в президенты, бывший министр экономики в правительстве Франсуа Олланда, Эммануэль Макрон оказался на 46 месте в рейтинге.

Кроме того, стало известно, что наиболее популярный во Франции человек - французский киноактер и комик Омар Си, который прославился во всем мире благодаря киноленте "Неприкасаемые" 2011 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российским, если победит на выборах президента.

Теги материала: Франция, Ле Пен, рейтинг, партия, выборы
Новости СМИ2
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