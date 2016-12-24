Ле Пен попала в список наиболее популярных людей во Франции

MIGnews.com.ua

Во Франции руководитель политической оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заняла 37 место в перечне 50 самых популярных людей в стране. Об этом сообщается на сайте французской газеты Le Journal du Dimanche , проводившей опрос.

Ле Пен сумела обогнать своего противника на предстоящих выборах президента Франции кандидата от партии "Союз за народное движение", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, он занял 42 место. Также претендент в президенты, бывший министр экономики в правительстве Франсуа Олланда, Эммануэль Макрон оказался на 46 месте в рейтинге.

Кроме того, стало известно, что наиболее популярный во Франции человек - французский киноактер и комик Омар Си, который прославился во всем мире благодаря киноленте "Неприкасаемые" 2011 года.