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В Европе усилили охрану на новогодние праздники
24.12.2016 15:30

В Европе усилили охрану на новогодние праздники

В связи с терактом, который произошел в Берлине, в европейских странах усилили меры безопасности в общественных местах на время проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает DW.

Правительство Рима запретило грузовикам въезжать в центральную часть города 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Однако продукты, медикаменты и почту ввозить можно, также разрешен въезд для инкассаторских автомобилей. На территории 350 рынков города усилили контроль полицейских, а во время празднования Нового года запретили взрывать фейерверки. В иных городах Италии приняли схожие меры безопасности.

В Испании представители властей призвали региональные правоохранительные органы усилить контроль в общественных местах. Например, в правительстве советуют установить заграждения либо расставлять патрульные авто, вместо них, на входе в места, где собирается много людей.

Власти Франции приняли решение усилить охрану на территории самых популярных рождественских базаров страны. Руководитель национальной полиции Франции Жан-Марк Фалькон рассказал, что в нынешнем году на рынках будут работать полицейские, а в случае экстренной ситуации они смогут практически мгновенно осуществить ответные действия.

В Великобритании правоохранительные органы отправили на рождественские базары большее число своих сотрудников. Помимо этого, в течение трех месяцев планируется блокировать дороги, которые ведут к Букингемскому дворцу, пока караул будет сменяться с 10.45 до 12.30.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Министерстве внутренних дел Украины граждан страны просят быть более осторожными и избегать мест массового скопления людей во время праздничных мероприятий в Европе.

Теги материала: Европа, страны, безопасность, теракт, власть
Новости СМИ2
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