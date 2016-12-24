В Европе усилили охрану на новогодние праздники

MIGnews.com.ua

В связи с терактом, который произошел в Берлине, в европейских странах усилили меры безопасности в общественных местах на время проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает DW .

Правительство Рима запретило грузовикам въезжать в центральную часть города 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Однако продукты, медикаменты и почту ввозить можно, также разрешен въезд для инкассаторских автомобилей. На территории 350 рынков города усилили контроль полицейских, а во время празднования Нового года запретили взрывать фейерверки. В иных городах Италии приняли схожие меры безопасности.

В Испании представители властей призвали региональные правоохранительные органы усилить контроль в общественных местах. Например, в правительстве советуют установить заграждения либо расставлять патрульные авто, вместо них, на входе в места, где собирается много людей.

Власти Франции приняли решение усилить охрану на территории самых популярных рождественских базаров страны. Руководитель национальной полиции Франции Жан-Марк Фалькон рассказал, что в нынешнем году на рынках будут работать полицейские, а в случае экстренной ситуации они смогут практически мгновенно осуществить ответные действия.

В Великобритании правоохранительные органы отправили на рождественские базары большее число своих сотрудников. Помимо этого, в течение трех месяцев планируется блокировать дороги, которые ведут к Букингемскому дворцу, пока караул будет сменяться с 10.45 до 12.30.