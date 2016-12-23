ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Мир
Меркель ужесточит законодательство для мигрантов на фоне теракта в Берлине
23.12.2016 19:51

Меркель ужесточит законодательство для мигрантов на фоне теракта в Берлине

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель намерена ужесточить меры безопасности в стране в связи с произошедшим в понедельник, 19 декабря, терактом на ярмарке в Берлине. Об этом сообщает BBC.

Она рассказала, что уже отдала распоряжения руководителям Министерства внутренних дел и юстиции провести анализ каждого аспекта произошедшего вместе с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб. После этого они должны продемонстрировать результаты своей работы.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что в Германии примут все нужные шаги, если окажется, что есть необходимость в изменениях законодательства и мер безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, несмотря на произошедший в Берлине теракт, в Германии не планируют массово запрещать новогодние мероприятия.

Теги материала: Германия, Ангела Меркель, мигранты, безопасность, законодательство, теракт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Европе усилили охрану на новогодние праздники
Важное
В Европе усилили охрану на новогодние праздники
Сотрудник немецкого парламента украл секретные данные и передал их WikiLeaks
Важное
Сотрудник немецкого парламента украл секретные данные и передал их WikiLeaks
В Бельгии подростки планировали устроить теракты на Рождество
Важное
В Бельгии подростки планировали устроить теракты на Рождество
В Германии преувеличивают количество мусульман в стране
Важное
В Германии преувеличивают количество мусульман в стране
В Германии продолжат пограничный контроль для предотвращения терактов
Важное
В Германии продолжат пограничный контроль для предотвращения терактов
ИГИЛ планировало масштабный теракт во Франции на 1 декабря
Важное
ИГИЛ планировало масштабный теракт во Франции на 1 декабря

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
23.12.2016
Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Эксклюзив  Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика