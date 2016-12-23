Меркель ужесточит законодательство для мигрантов на фоне теракта в Берлине

MIGnews.com.ua

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель намерена ужесточить меры безопасности в стране в связи с произошедшим в понедельник, 19 декабря, терактом на ярмарке в Берлине. Об этом сообщает BBC .

Она рассказала, что уже отдала распоряжения руководителям Министерства внутренних дел и юстиции провести анализ каждого аспекта произошедшего вместе с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб. После этого они должны продемонстрировать результаты своей работы.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что в Германии примут все нужные шаги, если окажется, что есть необходимость в изменениях законодательства и мер безопасности.