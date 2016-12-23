NASA опубликовало фантастические фото снега в Сахаре

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковое фото снега в пустыне Сахара, сообщается на его официальной страничке в Twitter.

Известно, что данное метеопроисшествие не проявлялось в Сахаре почти 40 лет.

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, однако 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", - уточняют в сообщении.