NASA опубликовало фантастические фото снега в Сахаре

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковое фото снега в пустыне Сахара, сообщается на его официальной страничке в Twitter.
Известно, что данное метеопроисшествие не проявлялось в Сахаре почти 40 лет.
"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, однако 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", - уточняют в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Северной Африке, в пустыне Сахара, впервые за 37 лет выпали осадки в виде снега. Кроме этого, по данным источника, снег не таял более суток. Стоит отметить, что в Сахаре за всю историю человечества снег выпадал всего два раза. До этого случая снег выпадал только 18 февраля 1979-го. Тогда снежная буря длилась только полчаса.