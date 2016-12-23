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NASA опубликовало фантастические фото снега в Сахаре
23.12.2016 11:53

NASA опубликовало фантастические фото снега в Сахаре  Фоторепортаж

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковое фото снега в пустыне Сахара, сообщается на его официальной страничке в Twitter.

Известно, что данное метеопроисшествие не проявлялось в Сахаре почти 40 лет.

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, однако 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", - уточняют в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Северной Африке, в пустыне Сахара, впервые за 37 лет выпали осадки в виде снега.  Кроме этого, по данным источника, снег не таял более суток. Стоит отметить, что в Сахаре за всю историю человечества снег выпадал всего два раза. До этого случая снег выпадал только 18 февраля 1979-го. Тогда снежная буря длилась только полчаса.

Теги материала: NASA, Сахара, ФОТО, снег
Новости СМИ2
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