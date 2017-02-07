ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Украина
AliExpress сделала доставку товаров в Украину платной
07.02.2017 11:56

AliExpress сделала доставку товаров в Украину платной  Фоторепортаж

Китайский интернет-магазин AliExpress с 7 февраля вводит трек-номера для товаров, местом назначения которых являются Украина, РФ (если цена превышает $2) и Беларусь.Трек-номер автоматически делает доставку посылки платной. Об этом передает сайт AliExpress Помощник, создан для русскоговорящих пользователей сервиса.

Таким образом, доставку в Украину и Беларусь отменят. А в Россию товар будет доставлен бесплатно, если он будет стоить до $2.

"Все посылки в Украину и Беларусь должны отслеживаться и иметь трек-номер", - уточняет AliExpress.

В AliExpress отметили, что приняли такие меры для борьбы с участившимися случаями мошенничества.

"Нередки случаи, когда нечестные покупатели, получив бестрековую посылку, открывали и выигрывали споры, утверждая, что посылку они не получили", - утверждает сервис.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, AliExpress решили не поставлять товары в Крым. Данное решение объясняется тем, что компании-курьеры не хотят доставлять товары на полуостров.

Теги материала: сервис, товары, доставка, плата
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [32] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Правительство разработало стратегию преодоления бедности
Важное
Правительство разработало стратегию преодоления бедности
Минюст приглашает пары принять участие в пилотном проекте “Брак за сутки”
Важное
Минюст приглашает пары принять участие в пилотном проекте “Брак за сутки”
СБУ вводит новые правила грузоперевозок на Донбасс
Важное
СБУ вводит новые правила грузоперевозок на Донбасс
Россия не пропускает фуры с украинскими товарами для Казахстана
Важное
Россия не пропускает фуры с украинскими товарами для Казахстана
"Укрпочта" провела испытание доставки дроном
Важное
"Укрпочта" провела испытание доставки дроном
В Украине ввели пошлину на соду из РФ
Важное
В Украине ввели пошлину на соду из РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика