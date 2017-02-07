AliExpress сделала доставку товаров в Украину платной

MIGnews.com.ua

Китайский интернет-магазин AliExpress с 7 февраля вводит трек-номера для товаров, местом назначения которых являются Украина, РФ (если цена превышает $2) и Беларусь.Трек-номер автоматически делает доставку посылки платной. Об этом передает сайт AliExpress Помощник , создан для русскоговорящих пользователей сервиса.

Таким образом, доставку в Украину и Беларусь отменят. А в Россию товар будет доставлен бесплатно, если он будет стоить до $2.

"Все посылки в Украину и Беларусь должны отслеживаться и иметь трек-номер", - уточняет AliExpress.

В AliExpress отметили, что приняли такие меры для борьбы с участившимися случаями мошенничества.

"Нередки случаи, когда нечестные покупатели, получив бестрековую посылку, открывали и выигрывали споры, утверждая, что посылку они не получили", - утверждает сервис.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, AliExpress решили не поставлять товары в Крым. Данное решение объясняется тем, что компании-курьеры не хотят доставлять товары на полуостров.