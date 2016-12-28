В Украине создают Единый государственный реестр военнообязанных

MIGnews.com.ua

В Украине создают централизованную базу данных военнообязанных и призывников - Единый государственный реестр военнообязанных, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

По словам в.и.о. первого замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковника Николая Садекова, функционирование Реестра позволит создать в государстве единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников.

Садеков подчеркивает, что Реестр позволит максимально достоверно, оперативно и рационально планировать мобилизационную нагрузку по регионам, уменьшит коррупцию в военкоматах и ​​исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва.

При этом полковник добавил, что комплекс мероприятий, использованный при создании Реестра, обеспечит защиту данных граждан в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных".

Садеков также заявил, что похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно. "Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернета", - заверил полковник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина может себе позволить создавать профессиональную армию.