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Определился победитель Итогового турнира WTA, получивший $7 млн
29.10.2017 16:36

Определился победитель Итогового турнира WTA, получивший $7 млн

Представительница Дании впервые за спортивную карьеру победила в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации и получила призовые в сумме 7 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований на своем официальном сайте.

По информации пресс-службы, в финальном соревновании, которое прошло в воскресенье, 29 октября, в Сингапуре, одержала победу датчанка Каролин Возняцки, обыграв представительницу США Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.

Поединок за победный титул длился 1 час 30 минут.

Стоит напомнить, что Каролин выступала в финале Итогового турнира WTA в 2010 году в Дохе, однако тогда победу вырвала теннисистка из Бельгии Ким Клейстерс (3:6, 7:5, 3:6).

Как сообщал MIGnews.com.uа, Элина Свитолина завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA по теннису в Сингапуре, громко "хлопнув дверью". При этом, так громко, что смогла задеть этой дверью первую теннисистку мира среди женщин, представительницу Румынии Симону Халеп. 

Теги материала: теннис, победа, победительница, спортсмен, выигрыш
Новости СМИ2
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