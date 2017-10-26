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Известная биатлонистка попалась на употреблении допинга
26.10.2017 16:37

Известная биатлонистка попалась на употреблении допинга

Известная биатлонистка Тея Грегорин из Словении временно отстранена от соревнований из-за обнаружения допинга. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

По данным источника, после перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.

Стоит отметить, что дело словенской спортсменки будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года.

Кроме этого, по итогам сезона Грегорин была десятой в общем зачете Кубка мира, а на Играх 2014 года в Сочи Грегорин стала бронзовым призером в гонке преследования.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Лионеля Месси во время матча уличили в употреблении подозрительных таблеток.

 

Теги материала: биатлон, допинг, спортсмены, Сочи
Новости СМИ2
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