Известная биатлонистка попалась на употреблении допинга

MIGnews.com.ua

Известная биатлонистка Тея Грегорин из Словении временно отстранена от соревнований из-за обнаружения допинга. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

По данным источника, после перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.

Стоит отметить, что дело словенской спортсменки будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года.

Кроме этого, по итогам сезона Грегорин была десятой в общем зачете Кубка мира, а на Играх 2014 года в Сочи Грегорин стала бронзовым призером в гонке преследования.