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Марадонна, вручивший Роналду премию лучшего футболиста, заявил, что есть более достойный кандидат
24.10.2017 17:38

Марадонна, вручивший Роналду премию лучшего футболиста, заявил, что есть более достойный кандидат

Всемирно известный, легендарный футболист Диего Марадона проговорился, что вручать награду Международной федерации футбола лучшего футболиста мира Роналду ему было очень сложно, сообщает ESPN FC.

По информации испанского издания, после окончания торжественной церемонии вручения наград, которая состоялась в Лондоне, Марадона поделился с журналистами, что для него достойным этой награды является совсем другой футболист.

"Я вручил ему трофей лучшего игрока планеты, и мне было больно. Я очень хотел видеть на его месте Лео. После церемонии мы пообщались. У нас очень теплые отношения. Ничего особенно, но я очень люблю Месси, как и он меня", - сказал Марадона после завершения церемонии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время мачта третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились Реал и Тоттенхэм случился смешной момент при участии форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. 

Теги материала: Криштиану Роналду, футбол, премия, футболист, награда
Новости СМИ2
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