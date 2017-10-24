Двадцатилетняя девушка-арбитр из Польши взбудоражила сеть своими фото

MIGnews.com.ua

Звездой среди футбольных болельщиков стала двадцатилетняя уроженка польского Кракова - Каролина Бояр. Она является одной из самых молодых футбольных арбитров Польши в группе B. евушка начала свою карьеру еще в 19 лет.

Кроме того, Каролина была признана самой красивой женщиной польского футбола.

По информации местных СМИ , потенциал девушки в карьере арбитра был отмечен самыми авторитетными представителями национального спорта, а ее работой заинтересовались крупнейшие футбольные клубы страны.

Стоит отметить, что по образованию Каролина - юрист и сейчас продолжает обучение в Яггелонском университете в Кракове, параллельно принимая участие в соревнованиях по бегу и выступая с группой поддержки университета.