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Двадцатилетняя девушка-арбитр из Польши взбудоражила сеть своими фото
24.10.2017 16:08

Двадцатилетняя девушка-арбитр из Польши взбудоражила сеть своими фото  Фоторепортаж

Звездой среди футбольных болельщиков стала двадцатилетняя уроженка польского Кракова - Каролина Бояр. Она является одной из самых молодых футбольных арбитров Польши в группе B. евушка начала свою карьеру еще в 19 лет.

Кроме того, Каролина была признана самой красивой женщиной польского футбола.

По информации местных СМИ, потенциал девушки в карьере арбитра был отмечен самыми авторитетными представителями национального спорта, а ее работой заинтересовались крупнейшие футбольные клубы страны.

Стоит отметить, что по образованию Каролина - юрист и сейчас продолжает обучение в Яггелонском университете в Кракове, параллельно принимая участие в соревнованиях по бегу и выступая с группой поддержки университета.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала женщину, которая станет первым арбитром на чемпионате мира по футболу среди мужчин. Уроженка Швейцарии Эстер Штойбли была назначена на игру первенства мира среди игроков до 17 лет группы Е между футбольными клубами Японии и Новой Каледонии.

Теги материала: фото, спорт, футбол, арбитр, судья, девушка
Новости СМИ2
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