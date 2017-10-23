Шевченко рассказал о своих политических планах

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится без Украины. Об этом сообщает NewsOne .

Он отметил, что "всю вину берет на себя" и намерен остаться работать на своем посту.

"За невыход на чемпионат мира я беру ответственность на себя. Но мы боролись до конца и имели шанс. Мы заняли первое место в группе по количеству созданных моментов, но последнее - по их реализации. Но создаем. Я вижу прогресс, и хочу остаться тренером главной команды. Дальше решение за исполкомом ФФУ. Когда он будет? Я не знаю", - сказал Шевченко.

Главный тренер добавил, что после того, как состоялась жеребьевка, украинская сборная попала в группу, в которую входили четыре команды, участвующие в чемпионате Европы.

"Хорватия всегда участвовала на чемпионатах мира и Евро. Исландия на хорошем подъеме, на Евро они обыграли сборную Англии. Мы и турки не вышли из группы на Евро-2016. 4 равные команды. Но мы боролись до конца и имели шанс", - поделился он.

Также Шевченко добавил, что присутствовали проблемы с крайними защитниками и нападающими из-за того, что было восемь новичков.

"Еще психологическое состояние футболистов - над ним пришлось работать. С этим были проблемы. Надо было объединить команду. Спасибо журналистам и болельщикам - мы смогли открыть команду, объединить игроков. Теперь у нас нет разделения на игроков "Динамо", "Шахтера" и "Зари", - подчеркнул он.

Кроме того, главный наставник сборной Украины заявил, что не планирует идти в политику, в частности, становиться мэром.

"Я вчера разговаривал с Кахой Каладзе (бывший партнер Шевы по "Динамо" и "Милану" - ред.), поздравил его с избранием мэром города Тбилиси. Я в мэры? Нет, не собираюсь, у меня нет политических амбиций", - резюмировал он.

Известно, что в 2012 году он в выборах в Верховную Раду от партии "Украина, вперед!".