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Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017 14:19

Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится без Украины. Об этом сообщает NewsOne.

Он отметил, что "всю вину берет на себя" и намерен остаться работать на своем посту.

"За невыход на чемпионат мира я беру ответственность на себя. Но мы боролись до конца и имели шанс. Мы заняли первое место в группе по количеству созданных моментов, но последнее - по их реализации. Но создаем. Я вижу прогресс, и хочу остаться тренером главной команды. Дальше решение за исполкомом ФФУ. Когда он будет? Я не знаю", - сказал Шевченко.

Главный тренер добавил, что после того, как состоялась жеребьевка, украинская сборная попала в группу, в которую входили четыре команды, участвующие в чемпионате Европы.

"Хорватия всегда участвовала на чемпионатах мира и Евро. Исландия на хорошем подъеме, на Евро они обыграли сборную Англии. Мы и турки не вышли из группы на Евро-2016. 4 равные команды. Но мы боролись до конца и имели шанс", - поделился он.

Также Шевченко добавил, что присутствовали проблемы с крайними защитниками и нападающими из-за того, что было восемь новичков.

"Еще психологическое состояние футболистов - над ним пришлось работать. С этим были проблемы. Надо было объединить команду. Спасибо журналистам и болельщикам - мы смогли открыть команду, объединить игроков. Теперь у нас нет разделения на игроков "Динамо", "Шахтера" и "Зари", - подчеркнул он.

Кроме того, главный наставник сборной Украины заявил, что не планирует идти в политику, в частности, становиться мэром.

"Я вчера разговаривал с Кахой Каладзе (бывший партнер Шевы по "Динамо" и "Милану" - ред.), поздравил его с избранием мэром города Тбилиси. Я в мэры? Нет, не собираюсь, у меня нет политических амбиций", - резюмировал он.

Известно, что в 2012 году он в выборах в Верховную Раду от партии "Украина, вперед!".

Как сообщал MIGnews.com.uа, европейская компания Opta, специализирующаяся на спортивной статистике, составила пятерку лучших вратарей, которые имеют наибольший процент сейвов среди пяти лучших Европейских лиг.

Теги материала: Шевченко, сборная, чемпионат мира, политика, мэр
Новости СМИ2
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