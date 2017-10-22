Экс-защитник киевского "Динамо" возглавил столицу Грузии

Новым мэром грузинской столицы Тбилиси избрали бывшего игрока киевского футбольного клуба "Динамо" и теперешнего вице-премьера и министра энергетики страны Каха Каладзе. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК Грузии.
В соответствии с данными экзит-поллов, за кандидата проголосовали 54% избирателей. При этом второе место досталось кандидату от блока Единое национальное движение Заалу Удумашвили с результатом 16% голосов. Позади остался независимый кандидат Алеко Элисашвили с 15% избирательских голосов.
Стоит отметить, что Кахабер (Каха) Каладзе - грузинский политик, который ранее завершил карьеру футболиста. Пребывал на позиции защитника в тбилисском и киевском Динамо, Милане и Дженоа, а в 2001, 2002, 2003 и 2006 годах был назван лучшим футболистом страны.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, владелец футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов предоставил полузащитнику своей команды бразильского происхождения Марлосу один миллион долларов за то, чтобы он дал согласие на получение гражданства Украины и выступление за украинскую сборную.