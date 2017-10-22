Экс-защитник киевского "Динамо" возглавил столицу Грузии

MIGnews.com.ua

Новым мэром грузинской столицы Тбилиси избрали бывшего игрока киевского футбольного клуба "Динамо" и теперешнего вице-премьера и министра энергетики страны Каха Каладзе. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК Грузии.

В соответствии с данными экзит-поллов, за кандидата проголосовали 54% избирателей. При этом второе место досталось кандидату от блока Единое национальное движение Заалу Удумашвили с результатом 16% голосов. Позади остался независимый кандидат Алеко Элисашвили с 15% избирательских голосов.

Стоит отметить, что Кахабер (Каха) Каладзе - грузинский политик, который ранее завершил карьеру футболиста. Пребывал на позиции защитника в тбилисском и киевском Динамо, Милане и Дженоа, а в 2001, 2002, 2003 и 2006 годах был назван лучшим футболистом страны.