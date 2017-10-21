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Роналду оконфузился при попытке повторить футбольный трюк Роналдинью. ВИДЕО
21.10.2017 19:04

Роналду оконфузился при попытке повторить футбольный трюк Роналдинью. ВИДЕО  Видеорепортаж

Во время мачта третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились Реал и Тоттенхэм случился смешной момент при участии форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает Футбол24.

Так, во время финальных минут первого тайма Криштиану одержал пас от партнера по команде и принял решение продолжить атаку, используя эффектный пас в стиле легендарного Роналдинью. Нападающий пытался пробросить коллеге, не следя за мячом. Однако трюк не удался и атаку мадридцев перехватил соперник Тоби Алдервейрелд.

Стоит отметить, что во время игры Роналду закатил в ворота противников лишь один мяч, который оказался единственным со стороны Реала, в финале ничья - 1:1.

 

 

 

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Криштиану Роналду назвал имена игроков, которые после завершения его карьеры и карьеры Лионеля Месси смогут сразиться за самые престижные футбольные награды. Он назвал нескольких претендентов, среди которых оказались Усман Дембеле, Эден Азар и Маркус Решфорд.

Теги материала: Криштиану Роналду, футбол, футболист, матч, игра, Видео, смех
Новости СМИ2
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