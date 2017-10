Роналду оконфузился при попытке повторить футбольный трюк Роналдинью. ВИДЕО

Во время мачта третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились Реал и Тоттенхэм случился смешной момент при участии форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает Футбол24 .

Так, во время финальных минут первого тайма Криштиану одержал пас от партнера по команде и принял решение продолжить атаку, используя эффектный пас в стиле легендарного Роналдинью. Нападающий пытался пробросить коллеге, не следя за мячом. Однако трюк не удался и атаку мадридцев перехватил соперник Тоби Алдервейрелд.

Стоит отметить, что во время игры Роналду закатил в ворота противников лишь один мяч, который оказался единственным со стороны Реала, в финале ничья - 1:1.

When you think that you're #Ronaldinho, but you're not! #Ronaldo pic.twitter.com/rRcuEOkz9R