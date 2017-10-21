Роналду оконфузился при попытке повторить футбольный трюк Роналдинью. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

Во время мачта третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились Реал и Тоттенхэм случился смешной момент при участии форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает Футбол24 .

Так, во время финальных минут первого тайма Криштиану одержал пас от партнера по команде и принял решение продолжить атаку, используя эффектный пас в стиле легендарного Роналдинью. Нападающий пытался пробросить коллеге, не следя за мячом. Однако трюк не удался и атаку мадридцев перехватил соперник Тоби Алдервейрелд.

Стоит отметить, что во время игры Роналду закатил в ворота противников лишь один мяч, который оказался единственным со стороны Реала, в финале ничья - 1:1.

Cristiano Ronaldo quiso a imitar a Ronaldinho. No le salió y ahora es el blanco de las burlas👇 pic.twitter.com/PI2vFoLwrJ — Proyecto Fútbol (@PF2017Ok) 19 октября 2017 г.

¿VEIS? Puigdemont ha hecho un RONALDINHO. pic.twitter.com/kSj45ke3qD — HIJA DE HELGHAN (@HijadeHelghan) 10 октября 2017 г.