Свитолина впервые сыграет в Финале тура WTA в Сингапуре

В понедельник, 23 октября, первая ракетка Украины и одна из лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, сообщает Страна.
По данным источника, в первом матче Свитолина встретится с датчанкой Каролин Возняцки.
Стоит отметить, что Счет личных встреч Свитолиной против Возняцки - 3:0 в пользу нашей спортсменки.
Поединок Свитолина-Возняцки намечен на второй запуск, который начнется в 14.30 по киевскому времени.
Свитолина попала в "красную" группу, где ей также предстоит встретиться с действующей первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп и Каролин Гарсией из Франции.
Кроме этого, для Свитолиной это будет первое участие украинки в Финале тура, проводимом Женской теннисной ассоциацией (WTA).
Как сообщал MIGnews.com.uа, 12 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Гонконге из-за травмы. Свитолина снялась с турнира категории WTA International в Гонконге накануне поединка второго раунда против Николь Гиббс.