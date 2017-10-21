Свитолина впервые сыграет в Финале тура WTA в Сингапуре

MIGnews.com.ua

В понедельник, 23 октября, первая ракетка Украины и одна из лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, сообщает Страна .

По данным источника, в первом матче Свитолина встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Стоит отметить, что Счет личных встреч Свитолиной против Возняцки - 3:0 в пользу нашей спортсменки.

Поединок Свитолина-Возняцки намечен на второй запуск, который начнется в 14.30 по киевскому времени.

Свитолина попала в "красную" группу, где ей также предстоит встретиться с действующей первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп и Каролин Гарсией из Франции.

Кроме этого, для Свитолиной это будет первое участие украинки в Финале тура, проводимом Женской теннисной ассоциацией (WTA).