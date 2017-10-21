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Свитолина впервые сыграет в Финале тура WTA в Сингапуре
21.10.2017 10:51

Свитолина впервые сыграет в Финале тура WTA в Сингапуре

В понедельник, 23 октября, первая ракетка Украины и одна из лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, сообщает Страна.

По данным источника, в первом матче Свитолина встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Стоит отметить, что Счет личных встреч Свитолиной против Возняцки - 3:0 в пользу нашей спортсменки.

Поединок Свитолина-Возняцки намечен на второй запуск, который начнется в 14.30 по киевскому времени.

Свитолина попала в "красную" группу, где ей также предстоит встретиться с действующей первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп и Каролин Гарсией из Франции.

Кроме этого, для Свитолиной это будет первое участие украинки в Финале тура, проводимом Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Как сообщал MIGnews.com.uа, 12 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Гонконге из-за травмы. Свитолина снялась с турнира категории WTA International в Гонконге накануне поединка второго раунда против Николь Гиббс.

Теги материала: Элина Свитолина, теннис, турнир
Новости СМИ2
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