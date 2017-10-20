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Марлосу заплатили, чтобы он принял украинское гражданство
20.10.2017 17:57

Марлосу заплатили, чтобы он принял украинское гражданство

Владелец футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов предоставил полузащитнику своей команды бразильского происхождения Марлосу один миллион долларов за то, чтобы он дал согласие на получение гражданства Украины и выступление за украинскую сборную, передает Украинская правда.

Как утверждает издание, ссылаясь на информацию секретных источников в лагере донецкой команды, эту сумму игрок получил в качестве бонуса. Таким образом владелец "Горняков" якобы решил проблему с продлением контракта с футболистом.

Подчеркивается, что предварительно бразилец был настроен на заключение соглашения строком на два года, однако сразу же после этого дал согласие на подписание контракта на четырехлетний строк.

Кроме того, издание подчеркивает, что получение Марлосом украинского гражданства выгодно Ахметову, ведь таким образом уменьшается количество легионеров в команде.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии  Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер". Он стал игроком сборной Украины. 

Теги материала: футбол, футболист, футболисты, взятка, Шахтер
Новости СМИ2
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