Месси во время матча уличили в употреблении подозрительных таблеток

MIGnews.com.ua

Футбольные болельщики массово и активно обсуждают необычный поступок футболиста, нападающего футбольного клуба "Барселона", капитана национальной сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает ТСН .

Издание утверждает, что лидирующий игрок "Барселоны" в течение матча с футбольным клубом "Олимпик" в рамках группового этапа турнира Лиги Чемпионов, достал неизвестный предмет со своей гетры и, пытаясь это сделать незаметно, съел. Именно этим поступком аргентинец вызвал огромное количество негодований среди своих поклонников.

Футбольные фанаты, в свою очередь, начали высказывать свои предположения относительно того, что именно мог употребить футболист.

В это же время местные средства массовой информации выразили основную гипотезу: что капитал "Барселоны" съел во время игры таблетку Глюкозы, чтобы пополнить запасы энергии.