Первая ракетка Украины Свитолина заставила гонконгских орангутангов делать селфи

Лучшая теннисистка Украины, спортсменка Элина Свитолина уже приехала в Сингапур, где впервые за свою спортивную карьеру выступит на Итоговом турнире WTA, который пройдет с 22 по 29 октября текущего года, передает Xsport.
По информации издания, в свой выходной теннисистка предпочла прогуляться по городу, а также устроить мини-фотосессию на улицах Сингапура. Так, украинская спортсменка отправилась по маршруту с гостиницы Marina Bay Sands и театра Эспланада вплоть до Национального зоопарка, в котором вместе со смотрителем сфотографировалась с местными орангутангами.
Стоит отметить, что в Итоговом турнире WTA, помимо Элины, выступят также семь самых сильных теннисисток мира - представительница Испании Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, Каролина Плишкова из Чехии, американка Винус Уильямс, данчанка Каролин Возняцки, Алена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия. Запасной на ткрнире станет представительница РФ - Светлана Кузнецова.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 12 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Гонконге из-за травмы. Свитолина снялась с турнира категории WTA International в Гонконге накануне поединка второго раунда против Николь Гиббс.