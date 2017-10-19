Первая ракетка Украины Свитолина заставила гонконгских орангутангов делать селфи

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Лучшая теннисистка Украины, спортсменка Элина Свитолина уже приехала в Сингапур, где впервые за свою спортивную карьеру выступит на Итоговом турнире WTA, который пройдет с 22 по 29 октября текущего года, передает Xsport .

По информации издания, в свой выходной теннисистка предпочла прогуляться по городу, а также устроить мини-фотосессию на улицах Сингапура. Так, украинская спортсменка отправилась по маршруту с гостиницы Marina Bay Sands и театра Эспланада вплоть до Национального зоопарка, в котором вместе со смотрителем сфотографировалась с местными орангутангами.

Стоит отметить, что в Итоговом турнире WTA, помимо Элины, выступят также семь самых сильных теннисисток мира - представительница Испании Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, Каролина Плишкова из Чехии, американка Винус Уильямс, данчанка Каролин Возняцки, Алена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия. Запасной на ткрнире станет представительница РФ - Светлана Кузнецова.