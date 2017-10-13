Бразильца признали самым дорогим футболистом планеты

Форвард сборной Бразилии по футболу и футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар стал наиболее дорогим игроком на Земле, передает УНН, ссылаясь на рейтинг самых дорогих футболистов мира, составленный изданием Transfermarkt.
Так, нынешняя трансферная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро. Кроме того, в топ-3 самых дорогих футболистов вошли представитель Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси с трансфером в 120 миллионов евро, а также нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, которого оценивают в 100 миллионов евро.
При этом, значительно в рейтинге поднялся 18-летний новичок "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, трансфер которого - 90 миллионов евро, в такую же сумму оценили форварда каталонской "Барселоны" Луис Суареса.
Стоит отметить, что в рейтинге из 250 самых дорогих футболистов мира нет ни одного украинского игрока.
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