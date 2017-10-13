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Бразильца признали самым дорогим футболистом планеты
13.10.2017 16:38

Бразильца признали самым дорогим футболистом планеты

Форвард сборной Бразилии по футболу и футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар стал наиболее дорогим игроком на Земле, передает УНН, ссылаясь на рейтинг самых дорогих футболистов мира, составленный изданием Transfermarkt.

Так, нынешняя трансферная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро. Кроме того, в топ-3 самых дорогих футболистов вошли представитель Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси с трансфером в 120 миллионов евро, а также нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, которого оценивают в 100 миллионов евро.

При этом, значительно в рейтинге поднялся 18-летний новичок "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, трансфер которого - 90 миллионов евро, в такую же сумму оценили форварда каталонской "Барселоны" Луис Суареса.

Стоит отметить, что в рейтинге из 250 самых дорогих футболистов мира нет ни одного украинского игрока.

Как сообщал MIGnews.com.uа, международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала женщину, которая станет первым арбитром на чемпионате мира по футболу среди мужчин. Уроженка Швейцарии Эстер Штойбли была назначена на игру первенства мира среди игроков до 17 лет группы Е.  

Теги материала: футбол, футболист, спорт, рейтинг, деньги, трансфер
Новости СМИ2
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