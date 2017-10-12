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FIFA назвала имя первой женщины, которая будет судить матч мужского чемпионата мира
12.10.2017 20:29

FIFA назвала имя первой женщины, которая будет судить матч мужского чемпионата мира

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала женщину, которая станет первым арбитром на чемпионате мира по футболу среди мужчин, передает XSPORT.

Уроженка Швейцарии Эстер Штойбли была назначена на игру первенства мира среди игроков до 17 лет группы Е между футбольными клубами Японии и Новой Каледонии. Отмечается, что матч с участием первой женщины-арбитра пройдет 14 октября.

При этом Эстер Штойбли за свою профессиональную карьеру была арбитром чемпионате мира-2015 среди женщин в Канаде, а также судила игры женской Лиги чемпионов и на Олимпийских играх в Рио.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, европейская компания Opta, специализирующаяся на спортивной статистике, составила пятерку лучших вратарей, которые имеют наибольший процент сейвов среди пяти лучших Европейских лиг. Первое место в Европе занимает скромный вратарь футбольного клуба "Бернли" из Англии Ник Поуп. Показатель его сейвов равен 94%.

Теги материала: женщина, арбитр, судья, матч, футбол, футболист, ЧМ-2018
Новости СМИ2
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