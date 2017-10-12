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Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире в Гонконге
12.10.2017 10:49

Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире в Гонконге

В четверг, 12 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Гонконге из-за травмы, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что Свитолина снялась с турнира категории WTA International в Гонконге накануне поединка второго раунда против Николь Гиббс.

По данным источника, продолжать выступления спортсменке помешала травма правой ноги. Даже на матч первого круга против Зарины Дияс украинская теннисистка вышла с повязкой на ноге.

"Восстановление после матча в Пекине далось тяжело, потому что я играла три с половиной часа и получила небольшое повреждение. Я сделаю еще несколько снимков, чтобы разобраться с травмой, а дальше у меня турнир в Сингапуре. Это будет тяжелое решение, продолжать ли тут выступать, поскольку я действительно хочу играть дальше в Гонконге", - рассказала теннисистка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 5 октября, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв россиянку Елену Веснину. Матч третьего раунда между украинкой и россиянкой продолжался 1 час и 50 минут.  

 

Теги материала: Элина Свитолина, турнир, Гонконг, травма
Новости СМИ2
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