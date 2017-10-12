Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире в Гонконге

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на соревнованиях в Гонконге из-за травмы, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что Свитолина снялась с турнира категории WTA International в Гонконге накануне поединка второго раунда против Николь Гиббс.

По данным источника, продолжать выступления спортсменке помешала травма правой ноги. Даже на матч первого круга против Зарины Дияс украинская теннисистка вышла с повязкой на ноге.

"Восстановление после матча в Пекине далось тяжело, потому что я играла три с половиной часа и получила небольшое повреждение. Я сделаю еще несколько снимков, чтобы разобраться с травмой, а дальше у меня турнир в Сингапуре. Это будет тяжелое решение, продолжать ли тут выступать, поскольку я действительно хочу играть дальше в Гонконге", - рассказала теннисистка.