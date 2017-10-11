ФК "Барселона" продолжит участвовать в чемпионате Испании

MIGnews.com.ua

Футбольный клуб "Барселона" продолжит выступать в Примере и Кубке Испании, несмотря на сложную политическую обстановку, связанную с референдумом по вопросу независимости Каталонии, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, руководство клуба решило оставаться в системе Федерации футбола Каталонии, которая работает в структуре Королевской федерации футбола Испании. А это значит, что "Барселона" продолжит участвовать в испанском чемпионате и Кубке страны.

Стоит отметить, что такое решение представители клуба приняли, чтобы избежать экономических последствий от выхода команды из чемпионата Испании. Ведь результат будет негативным не только для клуба, но и для лиги.

Кроме этого, подобное развитие событий привело бы к снижению доходов от телевизионных прав Примеры на 30-40%, что затронуло бы все клубы высшего испанского дивизиона.