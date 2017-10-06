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Мэр Киева заявил, что, в отличие от брата, нокаутировал бы Джошуа
06.10.2017 21:56

Мэр Киева заявил, что, в отличие от брата, нокаутировал бы Джошуа  Видеорепортаж

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC Виталий Кличко, который в текущее время занимает пост главы столицы Украины, уверен, что, в случае боя, мог бы с легкостью отправить в нокаут боксера, победившего его брата, Энтони Джошуа. Об этом Кличко заявил в своем интервью Fight Hub TV.

По словам мэра Киева, в текущее время он бы смог одержать победу над 27-летним боксером Джошуа, но не может этого сделать из-за своего профессионального статуса.

"Я чувствую, что если бы я вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа. Но, извините, в той позиции, в которой я нахожусь сейчас - в позиции мера Киева - я не могу этого сделать. Хоть и очень скучаю по боксу и дважды в неделю провожу боксерские тренировки", - поделился Кличко с журналистами.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший чемпион мира, боксер, выступающий в тяжелом весе, Владимир Кличко озвучил пятерку лучших боксеров всех времен во всех весовых категориях, которые достойны этого звания, по его мнению. В топ-5 лучших боксеров мира спортсмен включил  и своего старшего брата Виталия Кличко. 

Теги материала: братья Кличко, Виталий Кличко, мэр, Киев, бокс, боксер, нокаут
Новости СМИ2
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