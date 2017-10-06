"Барселона" заключила вечный контракт с легендарным полузащитником

MIGnews.com.ua

Футбольный клуб "Барселона" подписал пожизненный договор с культовым игроком, полузащитником, Андресом Иньестой. Об этом сообщил клуб на своем официальном веб-сайте.

По информации, представленной пресс-службой каталонского гранда, последние года своей спортивной карьеры 33-летний Иньеста будет играть за родной клуб.

При этом президент команды Жозеп Бартомеу подчеркнул, что "Барселона" первый раз за 118 лет своего существования подписала с игроком пожизенный контракт.

"Это награда Андресу за его исключительную карьеру", - подчеркнул Бартомеу.

Стоит отметить, что впервые Андрес сыграл за сине-гранатовых в далеком 2002 году, начиная с которого сыграл за команду 639 раза. В копилке Иньеста 30 трофеев, включая победы в четырех розыгрышах Лиги чемпионов.