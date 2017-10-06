"Барселона" заключила вечный контракт с легендарным полузащитником

Футбольный клуб "Барселона" подписал пожизненный договор с культовым игроком, полузащитником, Андресом Иньестой. Об этом сообщил клуб на своем официальном веб-сайте.
По информации, представленной пресс-службой каталонского гранда, последние года своей спортивной карьеры 33-летний Иньеста будет играть за родной клуб.
При этом президент команды Жозеп Бартомеу подчеркнул, что "Барселона" первый раз за 118 лет своего существования подписала с игроком пожизенный контракт.
"Это награда Андресу за его исключительную карьеру", - подчеркнул Бартомеу.
Стоит отметить, что впервые Андрес сыграл за сине-гранатовых в далеком 2002 году, начиная с которого сыграл за команду 639 раза. В копилке Иньеста 30 трофеев, включая победы в четырех розыгрышах Лиги чемпионов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Европейская компания Opta, специализирующаяся на спортивной статистике, составила пятерку лучших вратарей, которые имеют наибольший процент сейвов среди пяти лучших Европейских лиг. Первое место в Европе занимает скромный вратарь футбольного клуба "Бернли" из Англии Ник Поуп.