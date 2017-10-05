В Бразилии арестовали главу оргкомитета Олимпиады-2016

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы Бразилии арестовали главу организационного комитета летней Олимпиады 2016 года, прошедшей в Рио-де-Жанейро, Карлоса Артура Нузмана, которого обвиняют в принятии участия в коррупционной схеме, передает Reuters .

По данным издания, Карлоса подозревают в участии в схеме по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы Олимпийских игр-2016.

Кроме того, полиция задержала еще бывшего директора Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринера. Отмечается, что он также участвовал в организационном комитете Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.