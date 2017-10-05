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В Бразилии арестовали главу оргкомитета Олимпиады-2016
05.10.2017 16:39

В Бразилии арестовали главу оргкомитета Олимпиады-2016

Правоохранительные органы Бразилии арестовали главу организационного комитета летней Олимпиады 2016 года, прошедшей в Рио-де-Жанейро, Карлоса Артура Нузмана, которого обвиняют в принятии участия в коррупционной схеме, передает Reuters.

По данным издания, Карлоса подозревают в участии в схеме по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы Олимпийских игр-2016.

Кроме того, полиция задержала еще бывшего директора Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринера. Отмечается, что он также участвовал в организационном комитете Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники полиции Рио-де-Жанейро провели обыски в доме руководителя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана. Следователям удалось найти доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу членов Международного олимпийского комитета.

Теги материала: задержание, Олимпиада, Рио-де-Жанейро, Полиция, подкуп, коррупция
Новости СМИ2
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