В Бразилии арестовали главу оргкомитета Олимпиады-2016

Правоохранительные органы Бразилии арестовали главу организационного комитета летней Олимпиады 2016 года, прошедшей в Рио-де-Жанейро, Карлоса Артура Нузмана, которого обвиняют в принятии участия в коррупционной схеме, передает Reuters.
По данным издания, Карлоса подозревают в участии в схеме по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы Олимпийских игр-2016.
Кроме того, полиция задержала еще бывшего директора Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринера. Отмечается, что он также участвовал в организационном комитете Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники полиции Рио-де-Жанейро провели обыски в доме руководителя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана. Следователям удалось найти доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу членов Международного олимпийского комитета.