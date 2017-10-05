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В Пекине Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира
05.10.2017 14:41

В Пекине Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира

В четверг, 5 октября, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв россиянку Елену Веснину, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, в матч третьего раунда между украинкой и россиянкой продолжался 1 час и 50 минут. Свитолина захватила инициативу со старта встречи, отдав сопернице в первом сете лишь одну подачу, при этом трижды реализовала брейк-пойнт. Во второй партии Веснина попробовала вернуться в игру и сначало у нее это получилось. Однако при счете 3:5 украинской теннисистке удалось выиграть четыре гейма кряду и завершить матч победой.

По данным источника, за выход в полуфинал Элине Свитолиной придется померятся силами с француженкой Каролин Гарсией. Поединок запланирован на 6 октября.

Как сообщал MIGnews.com.uа, украинская теннисистка Свитолина обошла австралийку на престижном турнире в Пекине.

Теги материала: Свитолина, Элина Свитолина, спорт, теннис
Новости СМИ2
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