В Пекине Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв россиянку Елену Веснину, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, в матч третьего раунда между украинкой и россиянкой продолжался 1 час и 50 минут. Свитолина захватила инициативу со старта встречи, отдав сопернице в первом сете лишь одну подачу, при этом трижды реализовала брейк-пойнт. Во второй партии Веснина попробовала вернуться в игру и сначало у нее это получилось. Однако при счете 3:5 украинской теннисистке удалось выиграть четыре гейма кряду и завершить матч победой.

По данным источника, за выход в полуфинал Элине Свитолиной придется померятся силами с француженкой Каролин Гарсией. Поединок запланирован на 6 октября.