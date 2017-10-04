Британское издание включило Шевченко и Реброва в рейтинг худших футболистов в истории

MIGnews.com.ua

Легендарные нападающие киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Шевченко и Сергей Ребров были включены в рейтинг сотни худших форвардов в истории чемпионата Англии. Данный список был составлен известным британским изданием Daily Mail .

Кроме того, в рейтинг худших нападающих издание также включило известного бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина.

Так, теперешний тренер украинской сборной Андрей Шевченко одержал в анти-рейтинге 58 позицию.

"Никто даже подумать не мог, что голеадор мирового уровня Андрей Шевченко может провалиться в "Челси". Но после двух из трех игр такие сомнения начали закрадываться. Он просто выглядел тенью суперзвезды, которой он был до своего 30-миллионного переезда из "Милана"" - прокомментировало издание низкую оценку Шевченко.

При этом Сергей Ребров опередил Шевченко на 13 позиций и оказался на 45 месте среди худших нападающих в истории чемпионата Англии.

"Покупка "Тоттенхэмом" украинской суперзвезды считалась чем-то вроде государственного переворота в 2000 году. Особенно учитывая, что он перешел за 11 млн фунтов и это был клубный рекорд.Он начал достаточно хорошо, забив девять мячей в АПЛ в своем дебютном сезоне. Во втором Ребров забил лишь раз. Дважды его отправляли в аренду в "Фенербахче", пока и вовсе не отпустили в "Вест Хэм"", - говорится в объяснении британского СМИ.