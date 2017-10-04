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Британское издание включило Шевченко и Реброва в рейтинг худших футболистов в истории
04.10.2017 18:56

Британское издание включило Шевченко и Реброва в рейтинг худших футболистов в истории

Легендарные нападающие киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Шевченко и Сергей Ребров были включены в рейтинг сотни худших форвардов в истории чемпионата Англии. Данный список был составлен известным британским изданием Daily Mail.

Кроме того, в рейтинг худших нападающих издание также включило известного бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина.

Так, теперешний тренер украинской сборной Андрей Шевченко одержал в анти-рейтинге 58 позицию.

 "Никто даже подумать не мог, что голеадор мирового уровня Андрей Шевченко может провалиться в "Челси". Но после двух из трех игр такие сомнения начали закрадываться. Он просто выглядел тенью суперзвезды, которой он был до своего 30-миллионного переезда из "Милана"" - прокомментировало издание низкую оценку Шевченко.

При этом Сергей Ребров опередил Шевченко на 13 позиций и оказался на 45 месте среди худших нападающих в истории чемпионата Англии.

"Покупка "Тоттенхэмом" украинской суперзвезды считалась чем-то вроде государственного переворота в 2000 году. Особенно учитывая, что он перешел за 11 млн фунтов и это был клубный рекорд.Он начал достаточно хорошо, забив девять мячей в АПЛ в своем дебютном сезоне. Во втором Ребров забил лишь раз. Дважды его отправляли в аренду в "Фенербахче", пока и вовсе не отпустили в "Вест Хэм"", - говорится в объяснении британского СМИ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Ярослав Ракицкий не будет принимать участия в матчах против Косово и Хорватии в рамках заключительных матчей группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу 2018 года. Андрей Шевченко сообщал о том, что финальное решение будет принято после получения результатов обследования.

Теги материала: Шевченко, Сергей Ребров, футбол, игра, футболист, Рейтинг
Новости СМИ2
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