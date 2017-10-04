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Украинская теннисистка обошла австралийку на престижном турнире в Пекине
04.10.2017 16:56

Украинская теннисистка обошла австралийку на престижном турнире в Пекине

В среду, 4 октября, в Китайской Народной Республике состоялась игра второго круга турнира по теннису China Open, во время которой украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте китайских соревнований.

Известно, что украинка завершила матч с уверенной победой -  6:4, 6:2.

На корте встретились третья и двадцать третья ракетки мира, где фаворит соревнований Свитолина исполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом она трижды брала геймы на подаче австралийки.

В матче в рамках третьего круга турнира, в 1/8 финала, Элина сыграет с представительницей России Еленой Весниной.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Ташкенте состоялся матч четвертьфинала теннисного турнира Tashkent Open, в рамках которого украинская спортсменка Екатерина Бондаренко встретилась с представительницей Японии Куруми Нарой и обошла ее по итогу трех партий.  В полуфинале украинка сыграет с Верой Звонаревой из России, которая ранее четвертьфинале обыграла Александру Крунич из Сербии - 6:4, 6:3.

Теги материала: теннис, спорт, Элина Свитолина, победа, турнир
Новости СМИ2
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