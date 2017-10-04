Украинская теннисистка обошла австралийку на престижном турнире в Пекине

В среду, 4 октября, в Китайской Народной Республике состоялась игра второго круга турнира по теннису China Open, во время которой украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте китайских соревнований.
Известно, что украинка завершила матч с уверенной победой - 6:4, 6:2.
На корте встретились третья и двадцать третья ракетки мира, где фаворит соревнований Свитолина исполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом она трижды брала геймы на подаче австралийки.
В матче в рамках третьего круга турнира, в 1/8 финала, Элина сыграет с представительницей России Еленой Весниной.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Ташкенте состоялся матч четвертьфинала теннисного турнира Tashkent Open, в рамках которого украинская спортсменка Екатерина Бондаренко встретилась с представительницей Японии Куруми Нарой и обошла ее по итогу трех партий. В полуфинале украинка сыграет с Верой Звонаревой из России, которая ранее четвертьфинале обыграла Александру Крунич из Сербии - 6:4, 6:3.