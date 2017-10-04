Украинская теннисистка обошла австралийку на престижном турнире в Пекине

MIGnews.com.ua

В среду, 4 октября, в Китайской Народной Республике состоялась игра второго круга турнира по теннису China Open, во время которой украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте китайских соревнований.

Известно, что украинка завершила матч с уверенной победой - 6:4, 6:2.

На корте встретились третья и двадцать третья ракетки мира, где фаворит соревнований Свитолина исполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. При этом она трижды брала геймы на подаче австралийки.

В матче в рамках третьего круга турнира, в 1/8 финала, Элина сыграет с представительницей России Еленой Весниной.