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Новоиспеченный украинец Марлос зажег сборную по футболу хитом "Despasito". ВИДЕО
04.10.2017 15:48

Новоиспеченный украинец Марлос зажег сборную по футболу хитом "Despasito". ВИДЕО  Видеорепортаж

Перед игрой украинской сборной по футболу с командой Косово, которая состоится 6 октября, в тренировочном футбольном лагере украинцев прошел торжественных ритуал посвящения новых игроков, в рамках которого новичкам было необходимо спеть любую композицию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

Так, в рамках мероприятия,  капитан молодежной сборной Павел Лукьянчук зачитал рэп, исполнив песню Тимати и L'One "До старта еще далеко". Полузащитник полтавского клуба "Ворскла" Игорь Пердута спел всем известную "Червону Руту", а новоиспеченный украинец Ромеро Марлос зажег коллег по команде песней, которая стала хитом, "Despasito".

По информации пресс-службы, каждый из новичков стремился предстать артистичным и петь вдохновенно, а завершение посвящения украсил ди-джей сборной Саша Зинченко.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер".  Петр Алексеевич уже подписал указ о предоставлении гражданства. 

Теги материала: певец, футболист, футбол, Марлос, национальная сборная, сборная Украины
Новости СМИ2
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