Новоиспеченный украинец Марлос зажег сборную по футболу хитом "Despasito". ВИДЕО

MIGnews.com.ua

Перед игрой украинской сборной по футболу с командой Косово, которая состоится 6 октября, в тренировочном футбольном лагере украинцев прошел торжественных ритуал посвящения новых игроков, в рамках которого новичкам было необходимо спеть любую композицию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

Так, в рамках мероприятия, капитан молодежной сборной Павел Лукьянчук зачитал рэп, исполнив песню Тимати и L'One "До старта еще далеко". Полузащитник полтавского клуба "Ворскла" Игорь Пердута спел всем известную "Червону Руту", а новоиспеченный украинец Ромеро Марлос зажег коллег по команде песней, которая стала хитом, "Despasito".

По информации пресс-службы, каждый из новичков стремился предстать артистичным и петь вдохновенно, а завершение посвящения украсил ди-джей сборной Саша Зинченко.