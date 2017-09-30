Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Украинская сборная завершила "Игры Непокоренных" с 14 медалями
30.09.2017 12:27

Украинская сборная завершила "Игры Непокоренных" с 14 медалями

Соревнования для военнослужащих и ветеранов "Игры Непокоренных", завершились в городе Торонто в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.

За время проведения соревнований Украины выиграла 14 медалей, включая восемь золотых, три серебряные и три бронзовые.

"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не подвергаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Также сообщаются имена всех украинцев, выигравших медали. Среди них оказался капитан команды Александр Писаренко, занявший первое место в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута" с результатом 389.

Павел Будаевский победил в четырех категориях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров - брасс и 100 метров вольным стилем.

Олег Зимников завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров с результатом 4: 33.78. Роман Панченко оказался на первом месте в стрельбе из лука среди начинающих.

Василий Пашкевич победил в пауэрлифтинге в категории "средний вес". Его лучший результат из трех попыток - 175 килограмм.

Команда лучников, в которую входят Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак, получили серебряную медаль в командном зачете среди начинающих.

Дмитрий Сидорук оказался на втором месте в стрельбе из лука среди профессионалов.

Александр Ткаченко завоевал серебро в беге на 400 метров с результатом 0:54.54.

Павел Мамонтов выиграл бронзу в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута".

Вадим Свириденко получил бронзу в гребле на тренажерах в категории "выносливость на 4 минуты" с результатом 891.

Сергей Торчинский оказался на третьем месте в толкании ядра с лучшей попыткой 13.71 метра. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинец Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали на "Играх Непокоренных", которые проходят в Канаде.

Теги материала: Украина, Канада, спорт, медали, победа
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"
Важное
Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"  Фоторепортаж
Известный аргентинский футболист попал в ДТП в Амстердаме
Важное
Известный аргентинский футболист попал в ДТП в Амстердаме  Фоторепортаж
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой
Важное
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой
В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам
Важное
В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам
Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"
Важное
Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"  Фоторепортаж
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры
Важное
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика