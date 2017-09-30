Украинская сборная завершила "Игры Непокоренных" с 14 медалями

MIGnews.com.ua

Соревнования для военнослужащих и ветеранов "Игры Непокоренных", завершились в городе Торонто в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.

За время проведения соревнований Украины выиграла 14 медалей, включая восемь золотых, три серебряные и три бронзовые.

"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не подвергаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Также сообщаются имена всех украинцев, выигравших медали. Среди них оказался капитан команды Александр Писаренко, занявший первое место в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута" с результатом 389.

Павел Будаевский победил в четырех категориях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров - брасс и 100 метров вольным стилем.

Олег Зимников завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров с результатом 4: 33.78. Роман Панченко оказался на первом месте в стрельбе из лука среди начинающих.

Василий Пашкевич победил в пауэрлифтинге в категории "средний вес". Его лучший результат из трех попыток - 175 килограмм.

Команда лучников, в которую входят Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак, получили серебряную медаль в командном зачете среди начинающих.

Дмитрий Сидорук оказался на втором месте в стрельбе из лука среди профессионалов.

Александр Ткаченко завоевал серебро в беге на 400 метров с результатом 0:54.54.

Павел Мамонтов выиграл бронзу в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута".

Вадим Свириденко получил бронзу в гребле на тренажерах в категории "выносливость на 4 минуты" с результатом 891.

Сергей Торчинский оказался на третьем месте в толкании ядра с лучшей попыткой 13.71 метра.