Украинская сборная завершила "Игры Непокоренных" с 14 медалями

Соревнования для военнослужащих и ветеранов "Игры Непокоренных", завершились в городе Торонто в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.
За время проведения соревнований Украины выиграла 14 медалей, включая восемь золотых, три серебряные и три бронзовые.
"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не подвергаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", - говорится в сообщении.
Также сообщаются имена всех украинцев, выигравших медали. Среди них оказался капитан команды Александр Писаренко, занявший первое место в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута" с результатом 389.
Павел Будаевский победил в четырех категориях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров - брасс и 100 метров вольным стилем.
Олег Зимников завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров с результатом 4: 33.78. Роман Панченко оказался на первом месте в стрельбе из лука среди начинающих.
Василий Пашкевич победил в пауэрлифтинге в категории "средний вес". Его лучший результат из трех попыток - 175 килограмм.
Команда лучников, в которую входят Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак, получили серебряную медаль в командном зачете среди начинающих.
Дмитрий Сидорук оказался на втором месте в стрельбе из лука среди профессионалов.
Александр Ткаченко завоевал серебро в беге на 400 метров с результатом 0:54.54.
Павел Мамонтов выиграл бронзу в гребле на тренажерах в категории "скорость 1 минута".
Вадим Свириденко получил бронзу в гребле на тренажерах в категории "выносливость на 4 минуты" с результатом 891.
Сергей Торчинский оказался на третьем месте в толкании ядра с лучшей попыткой 13.71 метра.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинец Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали на "Играх Непокоренных", которые проходят в Канаде.