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Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"
30.09.2017 09:36

Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"  Фоторепортаж

Украинец Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали на Играх Непокоренных, которые проходят в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.

Будаевский победил в заплыве на 50 метров вольным стилем, на 50 метров в плавании на спине, на 50 метров брассом и на дорожке 100 метров вольным стилем.

"Простите, за такое количество восклицательных знаков в каждом предложении, но эмоции буквально зашкаливают - 4 дистанции = 4 золота и это просто невероятно", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сборная Украины завоевала еще три медали в рамках соревнований "Игры непокоренных", которые в нынешнем году проходят на территории Канады.

Теги материала: Украина, спорт, медали, золото, плавание, фото
Новости СМИ2
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