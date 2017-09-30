Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"

MIGnews.com.ua

Украинец Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали на Играх Непокоренных, которые проходят в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.

Будаевский победил в заплыве на 50 метров вольным стилем, на 50 метров в плавании на спине, на 50 метров брассом и на дорожке 100 метров вольным стилем.

"Простите, за такое количество восклицательных знаков в каждом предложении, но эмоции буквально зашкаливают - 4 дистанции = 4 золота и это просто невероятно", - говорится в сообщении.