Украинец выиграл четыре золотые медали на "Играх Непокоренных"

Украинец Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали на Играх Непокоренных, которые проходят в Канаде. Об этом сообщается на странице украинской сборной в Facebook.
Будаевский победил в заплыве на 50 метров вольным стилем, на 50 метров в плавании на спине, на 50 метров брассом и на дорожке 100 метров вольным стилем.
"Простите, за такое количество восклицательных знаков в каждом предложении, но эмоции буквально зашкаливают - 4 дистанции = 4 золота и это просто невероятно", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сборная Украины завоевала еще три медали в рамках соревнований "Игры непокоренных", которые в нынешнем году проходят на территории Канады.