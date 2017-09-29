Известный аргентинский футболист попал в ДТП в Амстердаме

Поздним вечером в четверг, 28 сентября, в Голландии в дорожно-транспортное происшествие попал форвард футбольного клуба "Манчестер Сити" аргентинского происхождения Серхио Агуэро, который возвращался с концерта, сообщает UA-Футбол.
По информации издания, нападающий ехал на автомобиле службы такси, однако водитель не справился с управлением, и машина въехала в отбойник возле дороги. Сейчас футболисту ничто не угрожает, ему удалось спастись благодаря пристегнутому ремню безопасности.
Однако без травм не обошлось. Отмечается, что у Агуэро сломано ребро, а это оставляет его без футбола минимум на два месяца.
Стоит напомнить, что "Манчестер Сити" является соперником "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. По срокам восстановления аргентинец должен успеть восстановиться к харьковскому поединку, который запланирован на 6 декабря. В данном сезоне нападающий забил семь голов.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии Марлосу Ромеро Бонфину, который сейчас выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер". Марлос получил предложение принять украинское гражданство и отныне играть на соревнованиях за сборную Украины, на что он дал согласие.