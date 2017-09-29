Известный аргентинский футболист попал в ДТП в Амстердаме

MIGnews.com.ua

Поздним вечером в четверг, 28 сентября, в Голландии в дорожно-транспортное происшествие попал форвард футбольного клуба "Манчестер Сити" аргентинского происхождения Серхио Агуэро, который возвращался с концерта, сообщает UA-Футбол .

По информации издания, нападающий ехал на автомобиле службы такси, однако водитель не справился с управлением, и машина въехала в отбойник возле дороги. Сейчас футболисту ничто не угрожает, ему удалось спастись благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Однако без травм не обошлось. Отмечается, что у Агуэро сломано ребро, а это оставляет его без футбола минимум на два месяца.

Стоит напомнить, что "Манчестер Сити" является соперником "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. По срокам восстановления аргентинец должен успеть восстановиться к харьковскому поединку, который запланирован на 6 декабря. В данном сезоне нападающий забил семь голов.