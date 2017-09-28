Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Неймар назвал имя главного претендента на "Золотой мяч"
28.09.2017 18:48

Неймар назвал имя главного претендента на "Золотой мяч"  Фоторепортаж

Известный бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар высказал свое мнение о том, что его коллега по клубу, восемнадцатилетний Килиан Мбаппе из Франции заслуживает звания лучшего футболиста Земли, сообщает Goal.com.

Кроме того, бразильский форвард уточнил, что Мбаппе является головной болью защитников всех команд.

"Если не знать, сколько лет Мбаппе, то можно подумать, что ему уже 30, настолько зрелым и совершенным он выглядит на поле… Он - настоящая головная боль для защитников. Думаю, он уже сейчас достоин бороться за "Золотой мяч" и когда-нибудь его обязательно выиграет", - поделился Неймар с журналистами.

Коме того, по информации издания, Неймар покинул "Барселону" в первую очередь из-за того, что желал выйти из тени Лионеля Месси. Однако, судя по его словам, и в "ПСЖ" у Неймара есть достойный конкурент.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение матча второго группового этапа Лиги Чемпионов один из футбольных болельщиков ФК "Барселона" выскочил на поле ради кумира - Лионеля Месси.

Теги материала: футбол, футболист, футбольный клуб, Золотой мяч, награда
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во время матча болельщик зацеловал бутсы Месси. ВИДЕО
Важное
Во время матча болельщик зацеловал бутсы Месси. ВИДЕО  Видеорепортаж
Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"
Важное
Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"  Фоторепортаж
Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок
Важное
Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры
Важное
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры  Видеорепортаж
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Важное
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии
Важное
Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика