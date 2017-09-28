Неймар назвал имя главного претендента на "Золотой мяч"

MIGnews.com.ua

Известный бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар высказал свое мнение о том, что его коллега по клубу, восемнадцатилетний Килиан Мбаппе из Франции заслуживает звания лучшего футболиста Земли, сообщает Goal.com .

Кроме того, бразильский форвард уточнил, что Мбаппе является головной болью защитников всех команд.

"Если не знать, сколько лет Мбаппе, то можно подумать, что ему уже 30, настолько зрелым и совершенным он выглядит на поле… Он - настоящая головная боль для защитников. Думаю, он уже сейчас достоин бороться за "Золотой мяч" и когда-нибудь его обязательно выиграет", - поделился Неймар с журналистами.

Коме того, по информации издания, Неймар покинул "Барселону" в первую очередь из-за того, что желал выйти из тени Лионеля Месси. Однако, судя по его словам, и в "ПСЖ" у Неймара есть достойный конкурент.