Неймар назвал имя главного претендента на "Золотой мяч"

Известный бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар высказал свое мнение о том, что его коллега по клубу, восемнадцатилетний Килиан Мбаппе из Франции заслуживает звания лучшего футболиста Земли, сообщает Goal.com.
Кроме того, бразильский форвард уточнил, что Мбаппе является головной болью защитников всех команд.
"Если не знать, сколько лет Мбаппе, то можно подумать, что ему уже 30, настолько зрелым и совершенным он выглядит на поле… Он - настоящая головная боль для защитников. Думаю, он уже сейчас достоин бороться за "Золотой мяч" и когда-нибудь его обязательно выиграет", - поделился Неймар с журналистами.
Коме того, по информации издания, Неймар покинул "Барселону" в первую очередь из-за того, что желал выйти из тени Лионеля Месси. Однако, судя по его словам, и в "ПСЖ" у Неймара есть достойный конкурент.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение матча второго группового этапа Лиги Чемпионов один из футбольных болельщиков ФК "Барселона" выскочил на поле ради кумира - Лионеля Месси.