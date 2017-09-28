Во время матча болельщик зацеловал бутсы Месси. ВИДЕО

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В течение матча второго группового этапа Лиги Чемпионов один из футбольных болельщиков ФК "Барселона" выскочил на поле ради кумира - Лионеля Месси, передает FourFourTwo .

Сообщается, что во время финала игры "Барселоны" со "Спортингом", которая проходила на стадионе в Лиссабоне, неизвестный мужчина выбежал на футбольное поле, чтобы пообщаться с кумиром, выразить свое восхищение его игрой и прикоснуться к аргентинцу.

При этом сам Месси в ответ обнял своего поклонника, а в то время как стюарды начали уводить болельщика, известный футболист даже пожал ему руку. Однако парень на этом не остановился и перед уходом опустился на колени и коснулся губами бутс кумира.