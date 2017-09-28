Во время матча болельщик зацеловал бутсы Месси. ВИДЕО

В течение матча второго группового этапа Лиги Чемпионов один из футбольных болельщиков ФК "Барселона" выскочил на поле ради кумира - Лионеля Месси, передает FourFourTwo.
Сообщается, что во время финала игры "Барселоны" со "Спортингом", которая проходила на стадионе в Лиссабоне, неизвестный мужчина выбежал на футбольное поле, чтобы пообщаться с кумиром, выразить свое восхищение его игрой и прикоснуться к аргентинцу.
При этом сам Месси в ответ обнял своего поклонника, а в то время как стюарды начали уводить болельщика, известный футболист даже пожал ему руку. Однако парень на этом не остановился и перед уходом опустился на колени и коснулся губами бутс кумира.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси набил на своем теле новую татуировку, на которой изобразил отпечаток губ своей возлюбленной, жены Антонеллы Роккуццо. Новая татуировка футболиста появилась в паховой зоне, выполнена она красным цветом с эффектом 3D.