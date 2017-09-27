В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам

В столице Грузии состоялся финальный поединок Кубка мира по шахматам. В финале сражались представитель Китая Дин Лижэнь и Левон Ароняниз Армении, сообщает iSport.ua.
Сообщается, что спустя четыре партии с классическим контролем времени судьи зафиксировали ничью со счетом 2:2. Победителя удалось определить лишь на тай-брейке, в рамках которого представитель Армении выиграл две партии и стал чемпионом Кубка мира.
Стоит отметить, что украинский гроссмейстер Василий Иванчук вылетел в четвертьфинале Кубка мира, в котором уступил новому владельцу Кубка. Общий призовой фонд турнира в Грузии составил 1,6 миллиона долларов, из которых чемпион получит 96 тысяч долларов, а обладатель второго места - 64 тысячи долларов.
Как сообщал MIGnews.com.uа, тринадцатикратный чемпион мира по игре в шахматы Гарри Каспаров решил вернуться в профессиональные шахматы. Российский шахматист, которому на данный момент 54 года, поучаствует в этапе серии Гран-тура в Сент-Луисе в США. Организаторы турнира выдали wild card Каспарову.