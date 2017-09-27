В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам

MIGnews.com.ua

В столице Грузии состоялся финальный поединок Кубка мира по шахматам. В финале сражались представитель Китая Дин Лижэнь и Левон Ароняниз Армении, сообщает iSport.ua.

Сообщается, что спустя четыре партии с классическим контролем времени судьи зафиксировали ничью со счетом 2:2. Победителя удалось определить лишь на тай-брейке, в рамках которого представитель Армении выиграл две партии и стал чемпионом Кубка мира.

Стоит отметить, что украинский гроссмейстер Василий Иванчук вылетел в четвертьфинале Кубка мира, в котором уступил новому владельцу Кубка. Общий призовой фонд турнира в Грузии составил 1,6 миллиона долларов, из которых чемпион получит 96 тысяч долларов, а обладатель второго места - 64 тысячи долларов.