Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам
27.09.2017 19:53

В Тбилиси определили чемпиона Кубка мира по шахматам

В столице Грузии состоялся финальный поединок Кубка мира по шахматам. В финале сражались представитель Китая Дин Лижэнь и Левон Ароняниз Армении, сообщает iSport.ua.

Сообщается, что спустя четыре партии с классическим контролем времени судьи зафиксировали ничью со счетом 2:2. Победителя удалось определить лишь на тай-брейке, в рамках которого представитель Армении выиграл две партии и стал чемпионом Кубка мира.

Стоит отметить, что украинский гроссмейстер Василий Иванчук вылетел в четвертьфинале Кубка мира, в котором уступил новому владельцу Кубка. Общий призовой фонд турнира в Грузии составил 1,6 миллиона долларов, из которых чемпион получит 96 тысяч долларов, а обладатель второго места - 64 тысячи долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, тринадцатикратный чемпион мира по игре в шахматы Гарри Каспаров решил вернуться в профессиональные шахматы. Российский шахматист, которому на данный момент 54 года, поучаствует в этапе серии Гран-тура в Сент-Луисе в США. Организаторы турнира выдали wild card Каспарову.  

Теги материала: шахматы, спорт, чемпион, победа, кубок
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"
Важное
Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"  Фоторепортаж
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры
Важное
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры  Видеорепортаж
Украинские каратисты завоевали три призовых места на турнире в Турции
Важное
Украинские каратисты завоевали три призовых места на турнире в Турции  Фоторепортаж
Чемпион мира по боксу из США неожиданно завершил карьеру
Важное
Чемпион мира по боксу из США неожиданно завершил карьеру
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Важное
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Стало известно, как будут выглядеть медали зимней Олимпиады-2018. ФОТО
Важное
Стало известно, как будут выглядеть медали зимней Олимпиады-2018. ФОТО  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017
Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика