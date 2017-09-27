Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"

MIGnews.com.ua

Сборная Украины завоевала еще три медали в рамках соревнований "Игры непокоренных", которые в нынешнем году проходят на территории Канады. О соответствующем факте сообщила украинская сборная на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что первое место завоевал украинец Александр Писаренко, ставший лучшим в гребле на тренажерах. Кроме того, две бронзовых медали принесли в копилку Украины Павел Мамонтов и Вадим Свириденко, которые выступили в этой же дисциплине, однако в разных категориях.

Стоит отметить, что первую золотую медаль в 2017 году Украине завоевал Олег Зимников, соревнуясь в беге на 1500 метров. При этом в нынешнем году Украина впервые представлена на "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в АТО.