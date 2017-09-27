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Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"
27.09.2017 16:22

Украинцы заняли еще три призовых места на "Играх непокоренных"  Фоторепортаж

Сборная Украины завоевала еще три медали в рамках соревнований "Игры непокоренных", которые в нынешнем году проходят на территории Канады. О соответствующем факте сообщила украинская сборная на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что первое место завоевал украинец Александр Писаренко, ставший лучшим в гребле на тренажерах. Кроме того, две бронзовых медали принесли в копилку Украины Павел Мамонтов и Вадим Свириденко, которые выступили в этой же дисциплине, однако в разных категориях.

Стоит отметить, что первую золотую медаль в 2017 году Украине завоевал Олег Зимников, соревнуясь в беге на 1500 метров. При этом в нынешнем году Украина впервые представлена на "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в АТО.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина выдвинет Киев в качестве кандидата на проведение соревнование "Игры непокоренных" в течение ближайших лет. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в канадский город Торонто.

Теги материала: Украина, спорт, спортсмены, медали, награды
Новости СМИ2
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