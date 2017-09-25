Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок
25.09.2017 18:49

Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок

Президента туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли дисквалифицировали сроком на один год, сообщает Football Italia.

Сообщается, что итальянская федерация футбола провела длительное расследование по делу президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. Так, функционера подозревали в криминальных связях с группой футбольных фанатов команды, которых президент призывал спекулировать билетами на матчи.

Впоследствии федерация футбола отстранила Аньелли от футбола на год, в течении которого представитель "Ювентуса" не сможет заниматься футбольной деятельностью. Также футбольный клуб получил штраф в размере 300 тысяч евро.

Подчеркивается, что ведущий данное дело прокурор настаивал на наказании в  виде отстранения от футбола на 2,5 года и 50 тысяч евро штрафа для "Ювентуса".

Как сообщал MIGnews.com.ua, форварда футбольного клуба "Эвертон" Ливерпуля и сборной Англии Уэйна Руни лишили водительских прав сроком на два года и приговорили к ста часам общественных работ за пребывание за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Английский нападающий должен будет оплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

Теги материала: футбол, спекуляция, билеты, дисквалификация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры
Важное
В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры  Видеорепортаж
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Важное
Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу
Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии
Важное
Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии  Видеорепортаж
ФИФА назначила день старта продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу
Важное
ФИФА назначила день старта продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу
"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение
Важное
"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение
Появилась информация о канале, на котором можно посмотреть матч ЛЧ "Шахтер" - "Наполи"
Важное
Появилась информация о канале, на котором можно посмотреть матч ЛЧ "Шахтер" - "Наполи"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика