Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок

Президента туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли дисквалифицировали сроком на один год, сообщает Football Italia.
Сообщается, что итальянская федерация футбола провела длительное расследование по делу президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. Так, функционера подозревали в криминальных связях с группой футбольных фанатов команды, которых президент призывал спекулировать билетами на матчи.
Впоследствии федерация футбола отстранила Аньелли от футбола на год, в течении которого представитель "Ювентуса" не сможет заниматься футбольной деятельностью. Также футбольный клуб получил штраф в размере 300 тысяч евро.
Подчеркивается, что ведущий данное дело прокурор настаивал на наказании в виде отстранения от футбола на 2,5 года и 50 тысяч евро штрафа для "Ювентуса".
Как сообщал MIGnews.com.ua, форварда футбольного клуба "Эвертон" Ливерпуля и сборной Англии Уэйна Руни лишили водительских прав сроком на два года и приговорили к ста часам общественных работ за пребывание за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Английский нападающий должен будет оплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов.