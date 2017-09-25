Президента "Ювентуса" дисквалифицировали на длительный срок

MIGnews.com.ua

Президента туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли дисквалифицировали сроком на один год, сообщает Football Italia .

Сообщается, что итальянская федерация футбола провела длительное расследование по делу президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. Так, функционера подозревали в криминальных связях с группой футбольных фанатов команды, которых президент призывал спекулировать билетами на матчи.

Впоследствии федерация футбола отстранила Аньелли от футбола на год, в течении которого представитель "Ювентуса" не сможет заниматься футбольной деятельностью. Также футбольный клуб получил штраф в размере 300 тысяч евро.

Подчеркивается, что ведущий данное дело прокурор настаивал на наказании в виде отстранения от футбола на 2,5 года и 50 тысяч евро штрафа для "Ювентуса".