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В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры
25.09.2017 16:17

В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры  Видеорепортаж

Очередной футбольный матч чемпионата Российской Федерации в Краснодаре завершился столкновениями болельщиков и правоохранителей, сообщает Фонтанка.

Сообщается, что во время игры российской Премьер-лиги один из полицейских сломал ногу болельщику санкт-петербургского ФК "Зенит" .

Так, из-за введенной на матч квоты в 1000 билетов, не все прибывшие фанаты футбольного клуба "Зенит"  смогли попасть на стадион для просмотра матча, что стало причиной столкновения между ультрасами и полицейскими. Драка произошла на подходах к стадиону.

Одного из футбольных фанатов, который пытался пробраться на игру, полицейские повалили на землю и начали бить, во время чего сломали ему ногу.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, международная федерация футбола (ФИФА) рассказала о дате, когда стартует продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся на территории Российской Федерации. Второй этап продажи билетов начнется 16 ноября и завершится 28 ноября текущего года, в это время билеты будут распродаваться в порядке живой очереди. 

Теги материала: спорт, футбол, полиция, Россия, матч, битва
Новости СМИ2
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