В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры

MIGnews.com.ua

Очередной футбольный матч чемпионата Российской Федерации в Краснодаре завершился столкновениями болельщиков и правоохранителей, сообщает Фонтанка .

Сообщается, что во время игры российской Премьер-лиги один из полицейских сломал ногу болельщику санкт-петербургского ФК "Зенит" .

Так, из-за введенной на матч квоты в 1000 билетов, не все прибывшие фанаты футбольного клуба "Зенит" смогли попасть на стадион для просмотра матча, что стало причиной столкновения между ультрасами и полицейскими. Драка произошла на подходах к стадиону.

Одного из футбольных фанатов, который пытался пробраться на игру, полицейские повалили на землю и начали бить, во время чего сломали ему ногу.