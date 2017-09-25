В России полицейский сломал ногу футбольному болельщику во время игры

Очередной футбольный матч чемпионата Российской Федерации в Краснодаре завершился столкновениями болельщиков и правоохранителей, сообщает Фонтанка.
Сообщается, что во время игры российской Премьер-лиги один из полицейских сломал ногу болельщику санкт-петербургского ФК "Зенит" .
Так, из-за введенной на матч квоты в 1000 билетов, не все прибывшие фанаты футбольного клуба "Зенит" смогли попасть на стадион для просмотра матча, что стало причиной столкновения между ультрасами и полицейскими. Драка произошла на подходах к стадиону.
Одного из футбольных фанатов, который пытался пробраться на игру, полицейские повалили на землю и начали бить, во время чего сломали ему ногу.
Как сообщал MIGnews.com.uа, международная федерация футбола (ФИФА) рассказала о дате, когда стартует продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся на территории Российской Федерации. Второй этап продажи билетов начнется 16 ноября и завершится 28 ноября текущего года, в это время билеты будут распродаваться в порядке живой очереди.