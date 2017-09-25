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Украинские каратисты завоевали три призовых места на турнире в Турции
25.09.2017 15:22

Украинские каратисты завоевали три призовых места на турнире в Турции  Фоторепортаж

Украинская сборная по каратэ принесла три награды в рамках турнира Karate 1 Series A, который проходил на протяжении 23-24 сентября в Стамбуле в Турции. О соответствующем факте сообщила Украинская федерация карате на своем официальном сайте.

Сообщается, что третьи места заняли львовяне Галина Мельник (в категории 68 кг), Олег Филиппович (категория 60 кг) и Стас Горуна (категория 75 кг).

Отмечается, что каратистка Галина Мельник не разрешила своим противникам, которых было шестеро, завоевать ни одного балла. Она обошла своих оппонентов - представителей Польши (0:0), Ирана (1:0), Франции (4:0), Японии (3:0), однако проиграла спортсменке из Швейцарии Елене Киричи (0:0, хантей), а в борьбе за бронзовую медаль обошла представительницу Испании  Кристину Вискаино (1:0).

Каратист Олег Филиппович обыграл представителей Швейцарии (11:3), Казахстана (7:3), Японии (1:1), Черногории (6:2), но в полуфинале уступил будущему чемпиону Айкуту Кая из Турции (4:4). При этом Стас Горуна выбил из турнира спортсменов из Австралии (0:0), Косово (2:0), Ирана (6:1), Нидерландов (3:0), Японии (7:1). В ½ финала представитель Украины уступил иранцу Бахману Асгари (1:5), который впоследствии завоевал золото турнира.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинская сборная по паралимпийскому футболу вырвала победу у представителей Российской Федерации в рамках полуфинала Чемпионата мира, обеспечив себе участие в финале чемпионата и спортсменов с последствиями детского церебрального паралича.

Теги материала: спорт, победа, бронза, Украина, Сборная Украины
Новости СМИ2
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