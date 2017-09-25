Украинские каратисты завоевали три призовых места на турнире в Турции

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Украинская сборная по каратэ принесла три награды в рамках турнира Karate 1 Series A, который проходил на протяжении 23-24 сентября в Стамбуле в Турции. О соответствующем факте сообщила Украинская федерация карате на своем официальном сайте.

Сообщается, что третьи места заняли львовяне Галина Мельник (в категории 68 кг), Олег Филиппович (категория 60 кг) и Стас Горуна (категория 75 кг).

Отмечается, что каратистка Галина Мельник не разрешила своим противникам, которых было шестеро, завоевать ни одного балла. Она обошла своих оппонентов - представителей Польши (0:0), Ирана (1:0), Франции (4:0), Японии (3:0), однако проиграла спортсменке из Швейцарии Елене Киричи (0:0, хантей), а в борьбе за бронзовую медаль обошла представительницу Испании Кристину Вискаино (1:0).

Каратист Олег Филиппович обыграл представителей Швейцарии (11:3), Казахстана (7:3), Японии (1:1), Черногории (6:2), но в полуфинале уступил будущему чемпиону Айкуту Кая из Турции (4:4). При этом Стас Горуна выбил из турнира спортсменов из Австралии (0:0), Косово (2:0), Ирана (6:1), Нидерландов (3:0), Японии (7:1). В ½ финала представитель Украины уступил иранцу Бахману Асгари (1:5), который впоследствии завоевал золото турнира.