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Чемпион мира по боксу из США неожиданно завершил карьеру
22.09.2017 11:19

Чемпион мира по боксу из США неожиданно завершил карьеру

Чемпион мира по боксу в версиях IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе из Соединенных Штатов Америки Андре Уорд в возрасте 33 года заявил, что завершает спортивную карьеру. Об этом говорится на личном веб-сайте боксера.

По словам спортсмена, он решил завершить карьеру по состоянию своего здоровья.

"Оставляя бокс сегодня, я делаю это, находясь на вершине, и это всегда было моей мечтой. Хочу прояснить, я иду потому, что мой организм уже не выдерживает жесткий режим этого спорта, поэтому у меня больше нет желания драться. Если я не смогу отдавать все, что у меня есть, тогда больше не следует драться", - сказано в официальном заявлении спортсмена.

Стоит отметить, что боксер возрастом 33 года провел за профессиональную карьеру  32 боя, в каждом из которых одержал победу. В последних двух поединках Уорд дважды одолел россиянина Ковалева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, чемпион мира 2017, лучший боксер мирового первенства по боксу Александр Хижняк установил национальный рекорд Украины. Вручение соответствующего сертификата прошло в рамках пресс-конференции с его участием. 

Теги материала: спорт, бокс, карьера, боксер, ринг
Новости СМИ2
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