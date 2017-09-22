Чемпион мира по боксу из США неожиданно завершил карьеру

MIGnews.com.ua

Чемпион мира по боксу в версиях IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе из Соединенных Штатов Америки Андре Уорд в возрасте 33 года заявил, что завершает спортивную карьеру. Об этом говорится на личном веб-сайте боксера.

По словам спортсмена, он решил завершить карьеру по состоянию своего здоровья.

"Оставляя бокс сегодня, я делаю это, находясь на вершине, и это всегда было моей мечтой. Хочу прояснить, я иду потому, что мой организм уже не выдерживает жесткий режим этого спорта, поэтому у меня больше нет желания драться. Если я не смогу отдавать все, что у меня есть, тогда больше не следует драться", - сказано в официальном заявлении спортсмена.

Стоит отметить, что боксер возрастом 33 года провел за профессиональную карьеру 32 боя, в каждом из которых одержал победу. В последних двух поединках Уорд дважды одолел россиянина Ковалева.