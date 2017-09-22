Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу

Украинская сборная по паралимпийскому футболу вырвала победу у представителей Российской Федерации в рамках полуфинала Чемпионата мира, обеспечив себе участие в финале чемпионата и спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, сообщает УНН.
Сообщается, что уже в первом тайме украинские спортсмены забили два мяча в ворота российской сборной. На третьей минуте из-за ошибки вратаря россиян врач оказался в воротах. Но уже во втором тайме украинцы пропустили два гола (2: 2). Судьбу встречи решила послематчевая серия пенальти, в которой торжествовали украинцы - 6: 4.
Подчеркивается, что в финале чемпионата сборная Украины встретиться с представителями Ирана, которые вырвали победу у сборной Англии - 3: 1. Встреча состоится в Аргентине, в городе Сан-Луис в рамках соревнований, которые завершатся 22 сентября.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ФИФА рассказала о дате, когда стартует продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся на территории Российской Федерации. Третий период продаж начнется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря текущего года.