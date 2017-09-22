Украинские паралимпийцы превзошли российских на ЧМ по футболу

MIGnews.com.ua

Украинская сборная по паралимпийскому футболу вырвала победу у представителей Российской Федерации в рамках полуфинала Чемпионата мира, обеспечив себе участие в финале чемпионата и спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, сообщает УНН .

Сообщается, что уже в первом тайме украинские спортсмены забили два мяча в ворота российской сборной. На третьей минуте из-за ошибки вратаря россиян врач оказался в воротах. Но уже во втором тайме украинцы пропустили два гола (2: 2). Судьбу встречи решила послематчевая серия пенальти, в которой торжествовали украинцы - 6: 4.

Подчеркивается, что в финале чемпионата сборная Украины встретиться с представителями Ирана, которые вырвали победу у сборной Англии - 3: 1. Встреча состоится в Аргентине, в городе Сан-Луис в рамках соревнований, которые завершатся 22 сентября.