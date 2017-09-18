Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии

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Форварда футбольного клуба "Эвертон" Ливерпуля и сборной Англии Уэйна Руни лишили водительских прав сроком на два года и приговорили к ста часам общественных работ за пребывание за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sky Sports .

Сообщается, что не так давно, 1 сентября, правоохранители остановили нападающего из Англии за рулем машины Volkswagen Beetle вместе с подругой и заметили, что водитель пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В понедельник, 18 сентября, был обнародован официальный приговор суда. При этом сам спортсмен в суде полностью признал свою виновность.

"После сегодняшнего судебного заседания хочу публично извиниться за недопустимое отношение к вождению, когда я превысил законные ограничения. Это было абсолютно неправильно" прокомментировал инцидент футболист.

Кроме того, английский нападающий должен будет оплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов. В сети же было опубликовано видео с моментом, когда Руни идет на заседание суда.

Wayne Rooney leaves court pic.twitter.com/sSve00erOP — Dan Roan (@danroan) 18 сентября 2017 г.