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Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии
18.09.2017 15:57

Суд жестоко наказал Уэйна Руни за вождение в нетрезвом состоянии  Видеорепортаж

Форварда футбольного клуба "Эвертон" Ливерпуля и сборной Англии Уэйна Руни лишили водительских прав сроком на два года и приговорили к ста часам общественных работ за пребывание за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что не так давно, 1 сентября, правоохранители остановили нападающего из Англии за рулем машины Volkswagen Beetle вместе с подругой и заметили, что водитель пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В понедельник, 18 сентября, был обнародован официальный приговор суда. При этом сам спортсмен в суде полностью признал свою виновность.

"После сегодняшнего судебного заседания хочу публично извиниться за недопустимое отношение к вождению, когда я превысил законные ограничения. Это было абсолютно неправильно" прокомментировал инцидент футболист.

Кроме того, английский нападающий должен будет оплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов. В сети же было опубликовано видео с моментом, когда Руни идет на заседание суда.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси набил на своем теле новую татуировку, на которой изобразил отпечаток губ своей возлюбленной, жены Антонеллы Роккуццо.

Теги материала: футбол, футболист, футболисты, алкоголь, суд, алкогольное опьянение, Полиция
Новости СМИ2
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