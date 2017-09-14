Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

MIGnews.com.ua

В четверг, 14 сентября, сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА и теперь занимает 24-е место. Об этом сообщается на сайте организации.

Соперники команды Андрея Шевченко по отборочной группе к ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия - 18-е место (-2), Исландия - 22-е место (-2), Турция - 28-е (+6), Финляндия - 87-е (+23), Косово - 184-е (-4).

Топ-10 сборных ФИФА выглядит так: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Швейцария, Франция, Чили, Колумбия.