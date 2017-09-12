ФИФА назначила день старта продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу

MIGnews.com.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) рассказала о дате, когда стартует продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся на территории Российской Федерации. Информацию о продаже билетов ФИФА опубликовала на своем официальном сайте.

Сообщается, что начало продажи билетов на матчи запланировано на четверг, 14 сентября. Так, первый этап продажи билетов завершится 12 октября 2017 года. Чтобы купить билет, желающим нужно подать заявку на сайте. В том случае, если количество заявок на покупку билетов превысит количество доступных мест, они будут распределены между покупателями методом жеребьевки.

Второй этап продажи билетов начнется 16 ноября и завершится 28 ноября текущего года, в это время билеты будут распродаваться в порядке живой очереди.

Третий период продаж начнется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря текущего года.

Стоит отметить, что ЧМ-2018 будет проходить на протяжении 14 июня - 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.