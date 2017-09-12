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"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение
12.09.2017 17:45

"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение

Львовский футбольный клуб "Карпаты" принял решение отправить в отставку пребывающего на посту главного тренера команды испанца Серхио Наварро, передает Футбол1.

Сообщается, что игроки львовской команды решили избавиться от испанского эксперта после того, как потерпели разгромное поражение в игре с "Вересом", пропустив шесть голов и завершив матч со счетом 1:6.

В общем, футболист испанского происхождения тренировал команду на протяжении 88 дней, теперь руководить ею будет тренер Сергей Зайцев, а также его помощники Михаил Дячук-Ставицкий и Владимир Безубяк.

Отмечается, что клуб планирует представить новый тренерский состав уже в среду, 13 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.uа, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал для киевского футбольного клуба "Динамо" техническое поражение в матче против клуба "Мариуполь" из-за неявки на игру. Уточняется, что у киевского футбольного клуба есть десять дней, чтобы подать апелляцию, иначе решение официально вступит в силу.

Теги материала: тренер, увольнение, футбол, спорт, Карпаты
Новости СМИ2
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