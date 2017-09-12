"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение

MIGnews.com.ua

Львовский футбольный клуб "Карпаты" принял решение отправить в отставку пребывающего на посту главного тренера команды испанца Серхио Наварро, передает Футбол 1 .

Сообщается, что игроки львовской команды решили избавиться от испанского эксперта после того, как потерпели разгромное поражение в игре с "Вересом", пропустив шесть голов и завершив матч со счетом 1:6.

В общем, футболист испанского происхождения тренировал команду на протяжении 88 дней, теперь руководить ею будет тренер Сергей Зайцев, а также его помощники Михаил Дячук-Ставицкий и Владимир Безубяк.

Отмечается, что клуб планирует представить новый тренерский состав уже в среду, 13 сентября.