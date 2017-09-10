Украинская теннисистка Козлова стала победительницей турнира серии WTA

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова стала победительницей турнира серии WTA 125K в китайском Даляне, сообщает Корреспондент .

По данным источника, в финальном матче Козлова расправилась с экс-второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонаревой почти на полтора часа 6:4, 6:2.

В первом сете Звонаревой первой удалось выйти вперед с брейком (3:1), однако Катерина со счета 2:4 выиграла четыре гейма подряд и оставила первую партию за собой.

Второй сет прошел под полным контролем Козловой, которая сделала еще три брейка, один раз упустив свою подачу.