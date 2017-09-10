Украинская теннисистка Козлова стала победительницей турнира серии WTA

В субботу, 9 сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова стала победительницей турнира серии WTA 125K в китайском Даляне, сообщает Корреспондент.
По данным источника, в финальном матче Козлова расправилась с экс-второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонаревой почти на полтора часа 6:4, 6:2.
В первом сете Звонаревой первой удалось выйти вперед с брейком (3:1), однако Катерина со счета 2:4 выиграла четыре гейма подряд и оставила первую партию за собой.
Второй сет прошел под полным контролем Козловой, которая сделала еще три брейка, один раз упустив свою подачу.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 августа, во второй соревновательный день основной сетки Открытого чемпионата США по теннису - US Open, свои выступления с победы начала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинка, посеянная под 4 номером, разгромила в первом сете 42-ю ракетку мира чешку Катержину Синякову - 6:0.