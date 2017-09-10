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Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Хуком
10.09.2017 09:44

Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Хуком

В воскресенье, 10 сентября, известный украинский боксер Александр Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии, сообщает Цензор.нет.

По данным источника, поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.

Таким образом украинский спортсмен , вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 2 сентября, на одном из рингов Гамбурга состоялась финальная боксерская схватка девятнадцатого чемпионата мира по боксу, в котором участие принял украинский спортсмен Александр Хижняк. Украинский спортсмен, выступая в весовой категории до 75 килограмм, одержал победу над Абильханом Аманкулом из Казахстана по единогласному решению судей.

 

 

Теги материала: Усик, бокс, победа
Новости СМИ2
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