Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Хуком

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, известный украинский боксер Александр Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии, сообщает Цензор.нет.

По данным источника, поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.

Таким образом украинский спортсмен , вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.